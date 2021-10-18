فان دايك يوجه رسالة لمحمد صلاح : يمكنك أن تكون أفضل لاعب في العالم أسبوع واحد والأسبوع القادم يحاول الناس إحباطك

الشارقة - اميمة ياسر - أثنى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول على زميله، النجم المصري محمد صلاح، لما يقدمه من مستويات في الفترة الحالية.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرجيل فان دايك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنه يؤدي بشكل جيد في الوقت الحالي، إنه لاعب كرة قدم رائع.. لقد أظهر ذلك باستمرار في الموسمين الماضيين، نحن سعداء للغاية لأنه في المستوى الذي يتواجد فيه. إنه بالتأكيد موجود هناك مع الأفضل."

وأضاف: "نعلم كلاعبين أنه يمكنك أن تكون أفضل لاعب في العالم أسبوع واحد والأسبوع القادم يحاول الناس إحباطك.. نحن نقدر ما يفعله مو."

وتابع: " نعلم ما هو قادر علي فعله لقد أظهر ذلك لفترة طويلة ولكن الجميع يتحدث عنه الآن.. الأرقام تتحدث عن نفسها، إنه لاعب رائع.. لدينا فريق رائع مليء باللاعبين الرائعين."

واختتم قائلًا:" إنه يعمل بشكل جيد ، لذا دعنا نقول ذلك بهذه الطريقة أنه لاعب لا يُصدق."

يذكر أن محمد صلاح تواجد في قائمة المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2021، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.