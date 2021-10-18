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حارس واتفورد: مواجهة صلاح "كابوس".. ويمتلك قيمة نادرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وصف بن فوستر حارس مرمى نادي واتفورد، أن مواجهة النجم المصري محمد صلاح لاعب ، مثل الكابوس، مشيراً إلى أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وقال فوستر في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قدم صلاح سريعة جدا، يخاف اللاعبون من تقديم قدمهم ومحاولة عرقلته لأنه يطلب فقط ركلة جزاء، لذا فمواجهته كابوس".

وعن الهدف الذي سجله في مرماه: "لم أره جيداً، أتذكر ثلاثة أو أربعة لاعبين كانوا حوله وقام بمراوغتهم ثم وضع الكرة في الزاوية، لقد كان جيدًا جدًا".

وأضاف: "هناك أوقات يحصل فيها على الكرة وهو ما يقلقك كحارس مرمى، يمكنه فعل أي شيء، حركته لا تصدق، إنه يحب أن يركض ومستعد جدًا للعمل، إنها قيمة نادرة في اللاعب بكل الصفات الأخرى أيضًا".

وأتم حارس واتفورد: "لن أختلف مع تقييم كلوب بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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