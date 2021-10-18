اتحاد الكرة يصدر قراراً مثيراً للجدل بشأن قيد الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول، أن اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اتخذت قراراً بعد قيد أي لاعب ناشئ خارج منطقته التابع لها.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي "هذا القرار يساهم في الحفاظ على الناشئين ويوفر المواهب لكل منطقة وعدم قيام الأندية الكبرى بخطف اللاعبين وهم صغار".

وتابع "أيضاً القرار يستهدف عدم سفر اللاعبين صغار السن بين المحافظات" .

واختتم "القرار أيضاً هدفه تطوير أندية المحافظات وزيادة المنافسة وذلك سوف يساعد بالطبع الأندية الجماهيرية في الاستفادة من لاعبيها".

وعلم الخليج 365 من مصادره، أن هذا القرار تسبب في حدوث ارتباك لدى عدد من الأندية أبرزهم بيراميدز.

وأشارت المصادر، الى أن هناك بعض الأندية عانت من هذا القرار لعدم قدرة اللاعبين الصغار على تغيير محل إقامتهم.