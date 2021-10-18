خاص.. مدير أعمال موسيماني: متعجب من شائعة مغادرته محل إقامته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نفى حازم الحديدي مدير أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ما تردد عن جمع الجنوب أفريقي متعلقاته من محل إقامته في السادس من أكتوبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لأحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أنباء عن جمع موسمياني متعلقاته من محل إقامته.

وقال الحديدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "تواصلت مع أحمد حسن وأكد لي أن صفحته يديرها (أدمن) لم يقصد الإشارة إلى رحيله عن الأهلي".

وأضاف:"حسن أكد لي أنه ما تم نشره لم يكن مقصودا به سوي أنه يغير محل إقامته فقط".

وأوضح الحديدي: "تواصلت مع موسيماني وأكد لي أنه متواجد حاليا في مقر إقامته في أكتوبر ولم يغادره".

وتابع: "موسمياني سعيد بالتواجد في الأهلي وأداء مهام عمله، وسيعقد اجتماعا في الخامسة مساء اليوم الاثنين داخل الأهلي".

وأتم: "موسيماني متعجب مما قيل عن رحيله، كيف سيغادر القاهرة وجواز السفر الخاص الخاص به في الجهاز الإداري للنادي".