دياب: "التطعيم فقط" شرط دخول الجماهير.. وإيرادات التذاكر للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري، أن التطعيم لمكافحة فيروس كورونا هو شرط لحضور الجماهير للمباريات، مضيفًا أن إيرادات التذاكر ستذهب كاملة للأندية بعد خصم التكلفة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال دياب: "الموقع الخاص بتذاكر المباريات تم تشغيله أول أمس، وسيتم تباعا طرح التذاكر".

وتابع: "التطعيم ضد كورونا (شرط) لدخول الجماهير، تطعيم فقط وليس مسحة PCR".

وأضاف: "الجماهير عادت إلى الملاعب في جميع الدوريات العالمية بعد ارتفاع نسب تطعيم سكانها".

وبسؤاله أين ستذهب إيرادات تذارك المباريات، أجاب: "بعد خصم التكلفة، ستذهب الإيرادات للأندية بالكامل، الرابطة لن تحصل على شيء سوى التكلفة".

وأتم دياب حديثه: "عودة الجمهور أهم عنصر من عناصر اللعبة، كل فرد عليه أن يتحمل المسئولية، متفائل وعلى يقين من التزام الجماهير لفتح الباب أمام زيادة الأعداد فيما بعد".