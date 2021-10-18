سيميوني: صلاح لاعب استثنائي.. ولا تعليق حول انتقادات كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

رفض دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التعليق حول انتقادات يورجن كلوب مدرب ليفربول حول طريقة لعب الفريق الإسباني، مشيراً إلى أن محمد صلاح لاعب الريدز استثنائي.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: " آخر مرة واجهنا ليفربول، فزنا في المباراة التي على ملعبنا قبل أن تبدأ المباراة حتى، أرغب أن نتذكر ذلك".

وأضاف: "سنحاول مجاراة سرعتهم وحدتهم، سنحاول العثور على طريقة لإيذاءهم".

وحول رأيه في انتقادات كلوب لأسلوب لعب فريقه، رد سيميوني قائلاً: "لا تعليق".

وأتم المدرب الأرجنتيني متحدثاً عن صلاح: "كل ما أركز عليه هو ليفربول، لكن محمد صلاح لاعب استثنائي، هو لاعب يلعب بمستوى عالي في ليفربول ومع منتخب بلاده أيضاً".