جوارديولا يُجهز الثنائي البرازيلي للعب مع مانشستر سيتي أمام بروج

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يأمل في مشاركة الحارس إيدرسون والمهاجم جابرييل جيسوس في موقعة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء مع وصول الثنائي البرازيلي بالفعل إلى بلجيكا.

وشارك هذا الثنائي مع البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة وغابا عن الفوز 2-صفر على بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت وطلب منهما النادي السفر مباشرة إلى بلجيكا لخوض المباراة الأوروبية.

وقالت الحكومة البريطانية هذا الشهر إن بوسع لاعبي الدوري الممتاز الذين حصلوا على تطعيمات كاملة ضد كوفيد-19 السفر إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء خلال فترة التوقف الدولي والمشاركة في التدريبات أو اللعب بعد عزلهم لمدة عشرة أيام في “منشآت خاصة” عند عودتهم.

وقال جوارديولا “وصلا إلى بلجيكا بالفعل. قالا لي إن بوسعهما اللعب. سنرى ما إذا كنا نملك متسعًا من الوقت لتجهيز حصة مران لهما.

“تدربنا في إنجلترا ولم يكن هذا الثنائي معنا لذا يتعين علينا التفكير في الموضوع، طلبنا منهم السفر إلى بلجيكا لأنه سيكون بمقدورهما بعد مباراة بروج العودة وممارسة حياتهما بشكل طبيعي.

“لو عادا مباشرة إلى مانشستر ربما كان هذا الثنائي سيخضع لفترة عزل لمدة عشرة أيام بأحد الفنادق. لم نكن نرغب في ذلك ولهذا طلبنا منهما السفر إلى بلجيكا، قد يلعبان وهو نبأ طيب”.

وفاز مانشستر سيتي في مباراته الأولى أمام رازن بال شبورت لايبزيج 6-3 قبل أن يخسر 2-صفر أمام باريس سان جيرمان ليحتل المركز الثالث في مجموعته.

وأضاف جوارديولا “أعشق الضغوط وأعرف ما الذي يتعين علينا القيام به، نحتاج للفوز وكلنا يعرف ذلك”.