ترتيب مجموعة بايرن ميونخ ودورتموند قبل الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا

مع انطلاق الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، تعيش الفرق الألمانية المنافسة في البطولة أوضاعًا مختلفة، حيث يتطلع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند إلى مواصلة الانطلاقة القوية بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، بينما يواجه لايبزيج ضغوط كبيرة ويأمل في تفادي الهزيمة الثالثة التي قد تكون حاسمة لخروجه المبكر من البطولة.

وبعد انتصاره الساحق على مضيفه باير ليفركوزن 5 / 1 أمس الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليجا)، يتمتع بايرن ميونخ بمعنويات هائلة قبل مباراته المقررة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي مساء الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتشهد المجموعة نفسها لقاء برشلونة الإسباني، صاحب المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط، مع دينامو كييف الأوكراني الذي حصد نقطة واحدة فقط حتى الآن.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على أياكس الهولندي في المجموعة الثالثة في مواجهة تجمع بين فريقين حقق كل منهما الفوز في الجولتين الأوليين، بينما يحل لايبزيج الذي خسر أول مباراتين، ضيفًا على باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الأولى، حيث يتجدد الصراع بينهما بعد أن التقيا في الدور قبل النهائي للبطولة في موسم 2019 / 2020.

وكان بايرن ميونخ قد توج باللقب في موسم 2019 / 2020 ثم انتزع تشيلسي الإنجليزي اللقب في الموسم الماضي، لكن المستويات التي يقدمها بايرن في الوقت الحالي تدرجه ضمن المرشحين للفوز بالبطولة هذا الموسم.

وقال جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن ميونخ عقب مباراة ليفركوزن والتي شهدت تقادم بايرن بأهدافه الخمسة خلال أقل من 40 دقيقة من بداية المباراة :”كنت أعرف أننا قادرون على تقديم هذا الأداء.”

وجاءت الهزيمة الثقيلة أمام بايرن لتمثل صدمة لليفركوزن بعد أن حقق خمسة انتصارات متتالية في الدوري الألماني والدوري الأوروبي وكان يتساوى مع بايرن في عدد النقاط قبل مواجهتهما.

وأثنى جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ على “العدد المذهل من الفرص” التي صنعها الفريق خلال الشوط الأول من المباراة، مشيرا إلى أن تراجع الحدة في الشوط الثاني كان طبيعيًا.

وقال روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثنائية لبايرن خلال المباراة ليرفع رصيده هذا الموسم إلى تسعة أهداف :”في الشوط الثاني، كان بإمكاننا اللعب بهدوء وبسيطرة أكبر، خاصة وأننا أمامنا مباراة أخرى (في دوري الأبطال) خلال ثلاثة أيام.”

ويتساوى ليفاندوفسكي في صدارة قائمة هدافي الدوري مع إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند والذي سجل ثنائية أيضًا لفريقه في المباراة التي انتهت بالفوز على ماينز 3 / 1 أمس الأول السبت، وقد صعد دورتموند بذلك إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن.

وقال إيمري تشان لاعب دورتموند بشأن مواجهة أياكس :”سنواجه فريقًا يقدم مستويات جيدة في أمستردام، لكننا يمكننا اللعب جيدًا أيضًا.”

وأضاف :”علينا أن نلعب بثقة. هدفنا هو خوض المباراة والفوز بها.”

ويتطلع دورتموند إلى حسم تأهله من المجموعة، بينما سيواجه لايبزج الخروج من دور المجموعات في حالة تلقيه هزيمة جديدة بشرط فوز مانشستر سيتي الإنجليزي على كلوب بروج البلجيكي في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى.

وقال بيتر جولاتشي حارس مرمى لايبزج عقب المباراة التي انتهت بالتعادل مع فرايبورج 1 / 1 أمس الأول السبت :”مازلنا غير متسقين بالشكل الكافي. هذا ليس فقط في الموسم بشكل عام، وإنما على مدار الـ90 دقيقة.”

وفي المجموعة الثانية، يحل ليفربول الإنجليزي المتصدر برصيد ست نقاط، ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني، وستشهد المباراة مواجهة ليفربول مع مهاجمه السابق الأوروجوياني لويس سواريز.

أما تشيلسي، فيتطلع إلى نفض غبار هزيمته أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الماضية، عندما يستضيف مالمو السويدي مساء الأربعاء في المجموعة الثامنة.

ويتطلع شيريف تيراسبول المولدوفي إلى مواصلة مفاجآته بتحقيق الفوز الثالث في المجموعة الرابعة عندما يلتقي مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بينما تشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء ريال مدريد الإسباني مع شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويأمل أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تخفيف الضغوط الواقعة على كاهله عندما يلتقي الفريق مع أتلانتا الإيطالي في المجموعة السادسة، بينما تشهد المجموعة السابعة لقاء ريد بوال سالزبورج المتصدر مع فولفسبورج الألماني.