آرسين فينجر يطلب استشارة مدربي المنتخبات قبل اعتماد قرار إقامة كأس العالم كل عامين

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين إنه وجه الدعوة إلى كل مدربي المنتخبات الوطنية 211 للرجال للاجتماع من أجل بحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين وأيضًا الجدول الجديد للمباريات الدولية.

وسيتم عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو يومي الثلاثاء والخميس وسيقود المناقشات أرسين فينجر المسؤول عن التطوير في الفيفا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بمعارضة هذا المقترح وقالت مصادر لرويترز يوم الجمعة إن الاتحادات الوطنية الأوروبية سترفض المشاركة في أي بطولة جديدة أو تنفيذ أي جدول جديد للمباريات الدولية إذا تم التصديق على المقترح خلال جلسة تصويت مزمعة في ديسمبر الأول.

وقال فينجر في بيان “ستلعب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية دورًا بارزًا في هذا النقاش.

“فرص اللقاء بيننا قليلة ومتباعدة لكن يجب أن نستغل هذه المناسبة لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعا على الحفاظ على المكانة الفريدة لكرة القدم عالميًا”.

وكان فينجر قال إن الفيفا يفكر في إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامين مع مراجعة جدول المسابقات على أن يعتمد على جدول مضغوط لمباريات التصفيات وضرورة وجود فترات راحة من أجل اللاعبين.

ويعد فينجر مستشارًا مقربًا من جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وقال إن الوضع الحالي بإقامة كأس العالم كل أربع سنوات غير عادل بالنسبة للاعبين ويجب أن يكون التركيز على اللعب في “بطولات ذات قيمة”.

ويعتقد المدرب الفرنسي أيضًا أنه يجب تقليص عدد مرات التوقف الدولي لخوض مباريات خلال موسم البطولات المحلية.