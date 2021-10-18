لايبزيج دون أهم عناصره في المباراة القادمة أمام باريس سان جيرمان

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تأكد غياب داني أولمو عن صفوف فريق لايبزيج الألماني في المباراة المرتقبة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث غاب اللاعب اليوم الإثنين عن المران الأخير للفريق قبل المباراة.
وجرى تمديد أجازة لاعب خط الوسط الإسباني أولمو 23/ عامًا/ بعد المشاركة في كأس الأمم الأوروبية وفي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، لكنه تعرض لإصابة عضلية في أواخر سبتمبر الماضي.
ويحتمل أن يعود أولمو خلال المباراة المقررة أمام جريتر فورت يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).
ويتطلع لايبزج إلى إنقاذ مشواره في دوري الأبطال حيث تلقى الهزيمة في مباراتيه الماضيتين بدور المجموعات، وقد يواجه الخروج المبكر في حالة تلقي هزيمة أخرى غدا، لكن هذا يعتمد على نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى المقررة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي.
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