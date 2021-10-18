6 لاعبين من النصر والهلال مهددون بالغياب عن نهائي دوري ابطال اسيا 2021

يواجه 6 لاعبين من فريقي النصر و الهلال، خطر الغياب عن نهائي دوري ابطال اسيا 2021، في حال تلقيهم بطاقة صفراء خلال مواجهة الغريمين في نصف النهائي يوم الثلاثاء.

ويلتقي نادي النصر مع غريمه نادي الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء يوم غد الثلاثاء على ملعب مرسول بارك، لتحديد المتأهل لنهائي البطولة الآسيوية.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على غياب أي لاعب تحصل على بطاقتين صفراوين في الادوار النهائي عن المباراة التالية، ما جعل 3 لاعبين من الهلال و 3 من النصر، مهددون بالإيقاف والغياب عن النهائي.

ويواجه خطر الغياب من نادي الهلال، المهاجم المالي موسى ماريجا، و لاعب خط الوسط ناصر الدوسري، بالاضافة الى المدافع علي البليهي، بسبب تحصلهم على بطاقة صفراء في فوز الزعيم على بيرسبوليس الايراني في ربع النهائي، وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.

وعن نادي النصر، يواجه اللاعب البرازيلي اندرسون تاليسكا خطر الغياب عن النهائي بعد حصوله على بطاقة صفراء امام الوحدة الاماراتي في ربع النهائي، بجانب زميليه سامي النجعي و عبد الله الخيبري.