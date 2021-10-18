دعوة لمدربي المنتخبات الوطنية لبحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين إنه وجه الدعوة إلى كل مدربي المنتخبات الوطنية 211 للرجال للاجتماع من أجل بحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، وأيضا الجدول الجديد للمباريات الدولية.



وسيتم عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو يومي الثلاثاء والخميس وسيقود المناقشات آرسين فينغر المسؤول عن التطوير في الفيفا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمعارضة هذا المقترح، وقالت مصادر لـ“رويترز، يوم الجمعة، إن الاتحادات الوطنية الأوروبية سترفض المشاركة في أي بطولة جديدة أو تنفيذ أي جدول جديد للمباريات الدولية إذا تم التصديق على المقترح خلال جلسة تصويت مزمعة في ديسمبر كانون الأول.

وقال فينغر في بيان: ”ستلعب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية دورا بارزا في هذا النقاش.

”فرص اللقاء بيننا قليلة ومتباعدة لكن يجب أن نستغل هذه المناسبة لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعا على الحفاظ على المكانة الفريدة لكرة القدم عالميا“.

وكان فينغر قد قال إن ”فيفا“ يفكر في إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامين مع مراجعة جدول المسابقات على أن يعتمد على جدول مضغوط لمباريات التصفيات وضرورة وجود فترات راحة من أجل اللاعبين.

ويعد فينغر مستشارا مقربا من جياني إنفانتينو رئيس فيفا، وقال إن الوضع الحالي بإقامة كأس العالم كل أربع سنوات غير عادل بالنسبة للاعبين، ويجب أن يكون التركيز على اللعب في ”بطولات ذات قيمة“.

ويعتقد المدرب الفرنسي أيضا أنه يجب تقليص عدد مرات التوقف الدولي لخوض مباريات خلال موسم البطولات المحلية.

وكان فيفا اقترح إقامة كأس العالم كل سنتين اعتبارًا من عام 2028 تترافق مع إقامة بطولات قارية كل سنتين في الأعوام المفردة، لكن هذا الاقتراح واجه اعتراضات وانتقادات كثيرة لا سيما من الاتحاد الأوروبي للعبة واتحاد كونميبول (أمريكا الجنوبية)، إضافة الى الاتحاد الألماني.

ومن المتوقع أن ينشر فيفا تقريرًا في نوفمبر المقبل حول هذا الموضوع على أن يعقد قمة عالمية بهذا الشأن أيضا قبل نهاية العام الحالي.

كما أبدت اللجنة الأولمبية الدولية قلقها إزاء التأثير السلبي الذي قد يسببه إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، مؤخرا أن عددا من اتحادات رياضات أخرى، فضلاً عن الاتحادات الوطنية لكرة القدم، والأندية واللاعبين ونقابات اللاعبين والمدربين، أبدوا جميعاً ”تحفظهم الكبير وقلقهم“ إزاء خطط ”إيجاد مزيد من الدخول للفيفا“ من خلال إقامة المونديال كل عامين.