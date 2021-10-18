بعدما وصل للهدف الـ 104.. صلاح يتفوق على دروجبا بعد اعتلاء عرش الأفارقة بالدوري الإنجليزي والكاف يعلق.. إنفوجراف

الشارقة - اميمة ياسر - واصل محمد صلاح نجم ليفربول، تألقه في الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى الهدف رقم 104 فى المسابقة بتسجيله أمام واتفورد في المباراة التي جمعتهما السبت، وانتهت بفوز الريدز 5-0 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفع رصيده بهذا الهدف إلى 104 أهداف في البريميرليج ليعادل رقم الإيفواري ديديه دروجبا كأكثر لاعب أفريقي تسجيلاً للأهداف في تاريخ المسابقة.

وامتد تألق صلاح إلى خارج حدود المستطيل الأخضر، حيث حضر حفل جوائز إيرثشوت، المهتم بشئون البيئة وإنقاذ الكوكب، الذي أقيم اليوم فى قصر كينسيجتون الملكي، وحضره الأمير ويليام دوقة كامبريدج وزوجته، وعدد من مشاهير العالم، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدى نادي ليفربول الإنجليزي.

ويعيش صلاح أوقاتا مميزة في الفترة الأخيرة بعد معادلة دروجبا في صدارة هدافي أفريقيا بالدوري الإنجليزي وقال عن الهدف في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "كل الأهداف مهمة، ولا أعرف إذا كان هذا الهدف هو الأفضل في مسيرتي أم لا، أو أفضل من هدفي أمام مانشستر سيتي، ولكن المهم بالنسبة لي هو الفريق ككل والتتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم." حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتابع قائلاً: "هنأت فيرمينو بتسجيل الهاتريك وكذلك ساديو ماني بالوصول إلى الهدف رقم 100 في الدوري، وأنا سعيد بما قدموه في مباراة اليوم."

وأضاف: "أحيانا يغيب عني التوفيق ولكني دائما أعطي للفريق بنسبة 100%، والآن أصبحت أشعر بثقة أكبر."

وتقاسم محمد صلاح نجم ليفربول، صدارة قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي،مع الفيل الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق، وخاض الفرعون 166 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل 104 هدفاً، فيما لعب ديديه دروجبا 254 مباراة وسجل 104 هدفاً.

ونستعرض في الإنفوجراف التالي تفوق صلاح على دروجبا في رحلة اعتلاء عرش هدافي أفريقيا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما هنأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، كاف، الدولى المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول بمعادلة الرقم التاريخي للفيل الإيفواري ديديه دروجبا، بـ 104 هدفاً، في صدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ونشر الاتحاد الأفريقي الكاف تغريدة عبر حسابه الرسمي على توتير يظهر فيها صلاح مع دروجبا فى حفل اقيم لتسليم جائزة أحسن لاعب إفريقيا والتى توج بها الدولى المصري.