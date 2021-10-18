شوبير يكشف: الشناوي والشحات خارج القمة.. وآخر تطورات أزمة جونيور أجايي مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف الإصابات بالنادي الأهلي قبل مباراة الحرس الوطني، بطل النيجر، المحدد لها السبت المقبل، على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في نيامي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله؛ إذ أحرز هدف المارد الأحمر التونسي علي معلول، قبل أن يتعادل المنافس.

وقال «شوبير» في تصريحات خلال برنامجه «مع شوبير»، الذي يقدمه عبر راديو أون سبورت أف أم: «حسين الشحات لن يلحق بمباراة الإياب أمام الحرس الوطني، بطل النيجر، ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق لن يلحق بالمباراة أيضا، بعد إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في لقاء ليبيا بالجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر».

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: «الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يسارع الزمن من أجل تجهيز الشناوي للحاق بمباراة الزمالك بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري، لكن من وجهة نظري إذا أقيمت المباراة في الرابع أو الخامس من نوفمبر المقبل، كما هو متوقع، فمن الصعب لحاق الشناوي، بمباراة القمة». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتحدث حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف جونيور أجايي، لاعب الفريق الأحمر، قائلا: «بعد وضع جونيور أجايي على قائمة الانتظار، اللاعب يرفض أي محاولات لتسوية أموره مع القلعة الحمراء، ويتمسك بالحصول على حقوق المادية كاملة».

وتابع أحمد شوبير: «أجايي يتمسك بالحصول على 900 ألف دولار ويرفض التنازل عن جنيه واحد، ويعتمد في موقفه على أنه في حال التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، سيكون في صفه؛ بسبب عدم قانونية قائمة الانتظار».