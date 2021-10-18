الامارات | عقوبة جديدة تنتظر الزمالك من الاتحاد الدولي.. خصم النقاط أو الهبوط إلى الدرجة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة تنتظر الزمالك من الاتحاد الدولي.. خصم النقاط أو الهبوط إلى الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك لـ "الإمارات اليوم" عن أن ناديه في انتظار عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم انهاء بعض المشاكل العالقة مع مدربين ولاعبين لديهم مستحقات مالية طرف النادي المصري.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الزمالك قد يفاجئ خلال الأيام المقبلة بخصم ثلاث أو ست نقاط من رصيده في الدوري المحلي، وإذا استمرت تلك المشاكل المالية دون إيجاد أي حلول فإنه قد يجد نفسه أمام قرار الهبوط للدرجة الأدنى.

وكان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو قد رفض الحلول الودية التي طلب الزمالك اللجوء إليها لتسوية المستحقات المالية الخاصة به، وأصر على الحصول على تلك المبالغ والمُقدرة ب 450 ألف يورو دون تقسيطها.

وشكا باتشيكو إدارة الزمالك للمطالبة بمليون و 700 ألف يورو بعد أن قام النادي بأنهاء التعاقد من جانب واحد.

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