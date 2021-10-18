الامارات | تعرف إلى موعد مواجهة محمد صلاح ورونالدو بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مواجهة محمد صلاح ورونالدو بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب عشاق كرة القدم العالمية المواجهة المنتظرة بين النجم المصري محمد صلاح والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وسبق أن التقى محمد صلاح ضد رونالدو في مناسبتين ماضييتن على الصعيدين الدولي ودوري أبطال أوروبا.

وتفوق رونالدو على صلاح في مناسبتين، حينما قاد البرتغال للفوز على مصر وديا بهدفين مقابل هدفا، اذ سجل الدون هدفين فيما أحرز محمد صلاح هدف منتخب بلاده الوحيد.

وكانت المواجهة الأبرز والاهم، حينما التقى النجمان الكبيران في نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم في مايو عام 2018، وجمع ليفربول مع ريال مدريد، وفاز الأخير 3/1، اذ تعرض محمد صلاح للإصابة الشهيرة في "الكتف" على اثر التحام قوي مع المدافع الدولي السابق راموس

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