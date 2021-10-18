الامارات | ملعب ياس لينكس يستضيف بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب ياس لينكس يستضيف بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس لاستضافة منافسات نسخة العام المقبل لأول مرة في تاريخ البطولة التي تعد المحطة الأولى ضمن سلسلة بطولات رولكس الأوروبية 2022.

وقد حصد ملعب ياس لينكس الذي صممه كايل فيليبس، المرتبة 48 ضمن تصنيف مجلة جولف دايجست لأفضل 100 ملعب جولف في العالم، ويساهم احتضانه لهذه المسابقة المرموقة من 20 ولغاية 23 يناير 2022 في منحها بعداً جديداً، كونه ينتقل بها إلى واحدة من أسرع وجهات المتعة والترفيه نمواً في أبوظبي.

وكان نادي أبوظبي للغولف تولّى استضافة جميع نسخ البطولة منذ إطلاقها عام 2006، وبعد أن نجحت هذه البطولة طوال ستة عشر عاماً متتالية في تحقيق مكانة مرموقة لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حوّلت مسارها إلى جزيرة ياس لتسلط الضوء على العاصمة أبوظبي بوصفها وجهة رياضية عالمية متقدمة تحتضن في كل موسم نخبة الفعاليات الرياضية العالمية، مثل سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 وبطولة القتال النهائي UFC، وغيرها من البطولات والفعاليات الكبرى التي تعزز من مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مميزة للإقامة والترفيه.

وتُعدّ جزيرة ياس الوجهة الرئيسية للترفيه والاستجمام والأعمال، وتشكّل أحد العناصر المحورية التي تدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030. وتتيح هذه الوجهة مزيجاً فريداً يجمع مقومات الضيافة المميزة والعديد من مرافق الترفيه والراحة والمتعة الحائزة على جوائز مرموقة، مما يضمن لعشاق الجولف ومتابعي البطولة الاستمتاع بتجربة استثنائية سواء عند الحضور المباشر في الملعب أو خلال المتابعة التلفزيونية من حول العالم.

من جهته قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نفخر بجميع منشآتنا الرياضية التي تستضيف مختلف الفعاليات وتدعم نجاحات خططنا، ونحرص من خلال نقل البطولة الحائزة على مجموعة كبيرة من الجوائز العالمية إلى ملعب ياس لينكس للمرة الأولى، لإضفاء المزيد من التميز والإبهار التنظيمي لمسيرة البطولة والعمل على تقديم نسخة استثنائية خصوصا وهي تقام في جزيرة ياس الوجهة السياحية العالمية وفي أرقى وأروع ملاعب الجولف في العالم (ياس لينكس)، متطلعين مع الشركاء لتجسيد تجربة جديدة حافلة بالتقدم والازدهار للبطولة".

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