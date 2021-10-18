الامارات | رسمياً.. استقالة جماعية للاتحاد السوري بعد الخسارة من لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استقالة جماعية للاتحاد السوري بعد الخسارة من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق أعضاء الجمعية العمومية للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الاثنين، على قبول استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد السوري وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارته.

وضمت اللجنة المؤقتة لتسيير أمور الاتحاد لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر حتى يتم انتخاب اتحاد جديد: توفيق سرحان رئيسا، والأعضاء: أحمد قوطرش، وياسر لبابيدي، وعبد الحميد الخطيب، ونبيل السباعي.

وتقدم الاتحاد السوري برئاسة حاتم الغايب باستقالة جماعية عقب خسارة منتخب سوريا أمام نظيره اللبناني الثلاثاء الفائت في عمّان 2-3 ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، مقابل 10 نقاط لإيران المتصدرة، و8 نقاط لكوريا الجنوبية، و5 نقاط للبنان، و3 لكل من الإمارات والعراق.

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