أنس جابر تتخطى أوساكا وهاليب في تصنيف التنس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دخلت نجمة التنس التونسية أنس جابر رسميا في قائمة العشرة الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في العالم.



وأصدرت رابطة التنس للاعبات المحترفات (الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021) تصنيفها الجديد، والذي شهد وصول أنس للمرتبة الثامنة متقدمة، على لاعبات هامات مثل اليابانية نعومي أوساكا التي حلت في المركز العاشر، والرومانية سيمونا هاليب صاحبة المركز الـ19.

وتقدمت أنس جابر من المركز الـ14 إلى المركز الثامن برصيد 3500 نقطة، بعد تسجيل مشاركة مميزة لها في بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ودعت البطولة من الدور نصف النهائي.

في الوقت نفسه، واصلت المصرية ميار شريف تقدمها في التصنيف العالمي، ووصلت للمرتبة 64، متقدمة 8 مراكز عن ترتيبها السابق في التصنيف الأخير.

وكانت ميار حصدت المركز الثاني في بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية أرنثا روس، المصنفة الأولى في البطولة، في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد، لكنها ودعت بطولة إنديان ويلز مبكرا، هذا الشهر.

يذكر أن المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف لم تتغير، حيث لا تزال الأسترالية أشلي بارتي في الصدارة، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا، ثم التشيكية كارولينا بليوسكوفا في المرتبة الثالثة، في حين صعدت مواطنتها باربورا كريتشيكوفا مركزا واحدا لتحل رابعة.

وفي المركز الخامس، حلت الإسبانية جاربيني موجوروزا، تليها الأوكرانية يلينا سفيتولينا في المرتبة السادسة، بعدما صعدت كل منهما مركزا واحدا، فيما جاءت اليونانية ماريا ساكاري في المرتبة السابعة أمام أنس جابر التي تقدمت على السويسرية بيليندا بينشيتش صاحبة المركز التاسع، بينما حلت نعومي أوساكا عاشرة.