بعد ظهوره المخيب للآمال.. موسيماني يستشهد بـ«مانويل جوزيه» لتبرئة نفسه أمام الأهلي: «أشعر بظلم كبير وأتعرض لانتقادات وهجوم»

الشارقة - اميمة ياسر - تعقد إدارة النادي الأهلي اجتماعات متواصلة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد تجديد الثقة فيه والموافقة على استمراره على رأس الجهاز الفني للأهلي حتى نهاية الموسم.

وتحدث مسئولو الأهلي مع موسيماني بعد انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل النيجر ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دورري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وظهر الفريق الأحمر بمستوى مُخيب للأمال الأمر الذي جعل إدارة الكرة ينتابها القلق من المردود الذي يقدمه الفريق في الموسم الجديد.

من جانبه دافع موسيماني عن نفسه مؤكداً أنه حقق نتائج ممتازة منذ توليه المسئولية الفنية للأهلي وهو ما ظهر في فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين والفوز بكأس مصر والحصول على برونزية كأس العالم للأندية، مشدداً على أنه يشعر بظلم كبير خاصة أن المدرب الذي يعد بمثابة الأسطورة لجماهير والإدارات الحمراء وهو البرتغالي مانويل جوزيه مر بفترات طويلة من عدم التوفيق مع الفريق ورغم ذلك لم يتعرض لمثل تلك الانتقادات والهجوم والذي يتعرض له موسيماني في الوقت الحالي على حد قوله، وتعهد موسيماني بتحسن الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي أكدت إدارة الأهلي كامل ثقتها في امكانياته مطالبين مدرب صن داونز السابق بالسعي لاستعادة مستوى الفريق ونتائجه المميزة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إعادة المغربي بدر بانون، مدافع الفريق، للتشكيل الأساسي خلال مباراة العودة أمام الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعود بانون بانون للتشكيل الأساسي، بعدما غاب عن مباراة الذهاب، وانتهت بالتعادل بهدف للمثله بالنيجر، وحل بدر بانون بديلاً في الشوط الثاني بدلاً من طاهر محمد طاهر، وعاد الأهلي للقاهرة فجر اليوم الأحد، قادما من النيجر بعد التعادل مع الحرس الوطني بهدف لمثله في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.