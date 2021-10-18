مصدر لمصراوي: محاولات لإقامة مباراة القمة في القاهرة بسبب كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في رابطة الأندية المحترفة، أن هناك محاولات تتم في الوقت الحالي للحصول على موافقة استاد القاهرة الدولي لاستضافة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في مباراة الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "هناك مفاوضات جارية ومحاولات مع مسؤولي استاد القاهرة من أجل الحصول على موافقتهم لاستضافة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري".

وتابع: "نريد إقامة المباراة في استاد القاهرة لكي تُلعب يوم 4 نوفمبر كما هو مجدد لها في الجدول الذي من المقرر أن يتم إعلانه قريباً".

وأضاف: "الهدف من السعي لإقامة المباراة يوم 4 نوفمبر في القاهرة، هو رغبة البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر في توفير يوم راحة إضافي قبل معسكر مباراتي أنجولا والجابون".

ويخوض منتخب مصر في الفترة بين 8 إلى 16 نوفمبر، مباراتي أنجولا والجابون في الجولتي الخامسة والسادسة بالمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

الجدير بالذكر، أن كيروش فور تعينه مديراً فنياً لمنتخب مصر، طالب بأن تقام 3 جولات لمسابقة الدوري الممتاز قبل توقف شهر نوفمبر من أجل متابعة جميع اللاعبين بشكل جيد.