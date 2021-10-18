التصنيف العالمي للتنس.. ميار شريف تتقدم 8 مراكز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قفزت اللاعبة المصرية ميار شريف، 8 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للتنس.

واحتلت اللاعب المصري المركز الـ64 عالميا.

وشاركت ميار مؤخرا في بطولة إنديان ويلز، إلا أنها ودعت المنافسة في الدور الـ64.

من ناحية أخرى، حققت التونسية أُنس جابر إنجازا عربيا باحتلالها المركز الثامن، حيث قفزت 6 مراكز دفعة واحدة.

وتألق أُنس في بطولة إنديان ويلز ووصلت إلى الدور نصف النهائي، قبل خسارتها أمام باولا بادوسا.

وعلى صعيد الرجال، خرج النجم السويسري روجيه فيدرر من المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي.

وتراجع فيدرر (المصنف الأول على العالم سابقا والحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى)، من المركز التاسع إلى المركز الحادي عشر، حيث يغيب عن الملاعب حاليا بسبب عملية جراحية في الركبة.

وحافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في الصدارة برصيد 11430 نقطة وبفارق 1800 نقطة أمام الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني.

وقفز البريطاني كاميرون نوري 11 مركزا ليحتل المركز الخامس عشر، وهو الأفضل في مسيرته حتى الآن، وذلك بعد أن توج بلقب بطولة إنديان ويلز للأساتذة.