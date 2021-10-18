كردي يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نيته في الترشح لانتخابات الجبلاية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وخلال مقابلة في قناة الزمالك أمس الأحد، رد كردي على سؤال يتعلق بموقفه من انتخابات الجبلاية، ليرد قائلا: "نعم أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة"

وأضاف: "الأمور بدأت تتضح، لابد من التحرك خلال الفترة القليلة المقبلة وإعلان الدعوة لانتخابات الجبلاية.. (ممكن نلحق).

وأتم: "لابد أن تظهر وجوه جديدة في الانتخابات المقبلة، بجانب تواجد عناصر الخبرة".