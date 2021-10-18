الارشيف / اخبار الرياضه

كردي يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نيته في الترشح لانتخابات الجبلاية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وخلال مقابلة في قناة الزمالك أمس الأحد، رد كردي على سؤال يتعلق بموقفه من انتخابات الجبلاية، ليرد قائلا: "نعم أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة"

وأضاف: "الأمور بدأت تتضح، لابد من التحرك خلال الفترة القليلة المقبلة وإعلان الدعوة لانتخابات الجبلاية.. (ممكن نلحق).

وأتم: "لابد أن تظهر وجوه جديدة في الانتخابات المقبلة، بجانب تواجد عناصر الخبرة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا