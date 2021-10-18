"أسماء جديدة في قائمة الخطيب".. الخليج 365 يكشف كواليس انتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أيام قليلة تفصلنا عن إجراء انتخابات الأندية، ومن بينها الأهلي الذي سيطرت حالة من الحيرة بين أعضاء مجلس إدارة النادي الذي يرأسه حاليا محمود الخطيب، بسبب تأجيل الأخير إعلان القائمة الجديدة للانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025.

وكانت إدارة النادي قد قامت بفتح باب تلقي طلبات المرشحين بدءا من أول أمس السبت على أن تستمر حتي الجمعة المقبل ولم يتقدم أحد في اليوم الأول والثاني.

وعلم الخليج 365، أن الخطيب فرض سياجا من السرية حول قائمته الجديدة التي سيخوض بها السباق الإنتخابي، الأمر الذي فرض حالة من القلق علي كل أعضاء المجلس الحالي ترقبا لإعلان محمود الخطيب قائمته.

وأكد مصدر لمصراوي، أن الخطيب قال في جلسته الأخيرة مع أعضاء مجلس الإدارة إنه سيخطر من سيختارهم لأعضاء قائمته قبل فتح باب الترشح ولكنه عاد وأجل الأمر إلي نهاية الأسبوع.

وقال المصدر: "القلق فرض نفسه بصورة غير عادية علي أعضاء المجلس والكل يترقب موقفه من قائمة الخطيب الجديدة".

وتابع: "الشائعات بدأت تزداد حول القائمة، والارتباك هو السمة السائدة ولكن الحقيقة أن الخطيب يعقد جلسات عدة مع بعض رموز النادي القدامي ولجنة الحكماء من بينهم حسن حمدي رئيس النادي الأسبق ورجال الأعمال تيسير الهواري".

وأضاف: "جوهر نبيل هو الأقرب للخروج من قائمة الخطيب كونه - حسب ما تردد - يرغب في خوض انتخابات كرة اليد".

وتابع: "وعلى الرغم من الشائعات التي تطارد رانيا علواني بشأن خروجها من القائمة لكن الأمر لم يحسم بعد، نفس الأمر بالنسبة لمحمد سراج، فهناك ضغوط كبيرة من البعض ليتواجد ضمن قائمة الخطيب".

وواصل: "مهند مجدي عضو المجلس الحالي أيضا لم يتحدد موقفه بعد وكل ما يدور حول خروجه من القائمة مجرد تكهنات فالخطيب لم يتحدث مع أحد من المجلس، وذات الأمر بالنسبة للعامري فاروق نائب رئيس النادي أو خالد الدرندلي أمين الصندوق".

وأكمل: "هناك 3 شخصيات يرغب الخطيب في ضمهم لقائمته الجديدة هم: محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي، محمد السلاب عضو مجلس النواب ومحمد الغزاوي عضو مجلس الأهلي الأسبق".

وأردف: "اللائحة الجديدة تنص علي انتخاب رئيس ونائب وأمين صندوق و9 أعضاء لمجلس الإدارة بينهم 2 تحت سن الــ35 سنة بينما التشكيل الحالي 3 تحت السن و6 فوق الــ35 عام".

أتم: "هناك أزمة ستواجه الخطيب تكمن في تخطي الثنائي محمد سراج ومهند مجدي حاجز الــ35 عاماً وبالتالي حال ترشحهم سيكونوا فوق السن بينما سيظل محمد الجارحي فقط في تحت السن".

جدير بالذكر أن الخطيب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.