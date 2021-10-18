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نيوكاسل يطمئن الجماهير على المشجع الذي أصيب بأزمة قلبية خلال مباراة توتنهام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بياناً رسمياً، يطمئن فيه الجماهير على حالة المشجع الذي أصيب بأزمة قلبية خلال مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي.

وتلقى نيوكاسل هزيمة على أرضه أمام فريق توتنهام، أمس الأحد، بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بريميرليج.

وتوقفت مباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد وقوع أزمة صحية لأحد الجماهير في المدرجات، ليتوجه الجهاز الطبي لنادي نيوكاسل للمدرجات مباشرة من أجل اسعاف المشجع ومعه جهاز انعاش القلب الذي يتوفر لدى كل فريق.

وقال نيوكاسل في بيانه: "نؤكد أن المشجع الذي احتاج إلى علاج طبي طارئ خلال مباراة الفريق في الممتاز مع توتنهام هوتسبر، حالته مستقرة ومستجيبة في المستشفى".

وأضاف بيان النادي: "كان المشجع مستيقظا وقادرا على التحدث عند نقله للمستشفى، نود أن نشكر الجماهير على تصرفاتهم السريعة، كما نريد الثناء على أولئك الذين قدموا ضغطا فوريا على الصدر".

وأتم البيان: "نريد شكر الأطباء أيضا في الموقع الذين قدموا علاجاً سريعاً باستخدام جهاز إنعاش القلب الموجود بالقرب من الحادث".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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