كيف استفاد فوستر من هدف صلاح في مرماه؟.. "قائد فريق فانتسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "ذا صن"، تصرف بن فوستر حارس مرمى واتفورد تجاه محمد صلاح نجم ليفربول خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل ليفربول ضيفا على واتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بريميرليج، والتي استضافها ملعب فيكارج رود.

وشارك صلاح في فوز فريقه بخماسية دون رد، حيث سجل الهدف الرابع وصنع تمريرة الهدف الأول لزميله ساديو ماني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن بن فوستر كان يشعر بتسجيل صلاح هدفا في مرماه نظرا للبداية الرائعة له خلال الموسم الجاري في بريميرليج، حيث سجل 6 أهداف خلال 7 جولات (دون حساب مباراة واتفورد).

وأوضحت الصحيفة أن فوستر وضع صلاح ضمن فريقه في لعبة "فانتسي"، بل كان قائدا للفريق (يحصل على نقاط أكثر).

ووفقا لـ "ذا صن" فإن بن فوستر حصل على 26 نقطة من صلاح في اللعبة المذكورة.

ماهي لعبة فانتسي؟

"فانتسي" هي لعبة افتراضية، وتقتضي بأن يختار كل لاعب تشكيلة تضم 15 لاعبا قبل انطلاق أول لقاء من كل جولة، ويحصل كل لاعب على عدد معين من النقاط، بناء على مستواه في تلك المباراة.

التشكيل يضم حارس مرمى واحدا، و3 مدافعين ومهاجم على الأقل، ويتم أيضا ترتيب مقاعد البدلاء، واختيار قائد الفريق ونائبه قبل بداية كل جولة.

ويحصل قائد الفريق على ضعف عدد النقاط، بمعنى أنه إذا جمع 5 نقاط، فإنها تزيد إلى 10 نقاط كاملة حال تعيينه قائدا لباقي المجموعة، وهو ما حدث في واقعة بن فوستر.

صلاح منح 13 نقطة للاعبين في الجولة الثامنة "كلاعب"، أما كقائد للفريق فيتم مضاعفة الرقم ليصبح 26 نقطة.