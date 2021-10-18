اسطورة نيوكاسل يكشف مكامن الخلل في مان يونايتد مع سولشاير

يتعرض النرويجي أولي جونار سولشاير لضغوط هائلة بعد هزيمة مانشستر يونايتد المخيبة للآمال بنتيجة 4/2 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وتقدم مان يونايتد من خلال تسديدة بعيدة المدى لماسون جرينوود في الشوط الأول وبدا أنه مستعد لحصد نقطة على الأقل عندما خرج ماركوس راشفورد من على مقاعد البدلاء ليجعل النتيجة 2/2 في الدقيقة 82.

لكن فريق سولشاير، تلقت الهدف الثالث مباشرة بعد هدف التعادل من جيمي فاردي وأحرز باتسون داكا هدفًا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع لضمان استمرار مسيرة الفريق في الدوري دون فوز إلى ثلاث مباريات.

وبدا الفريق الضيف غير منظم ومفتوحًا على مصراعيه وكان ليستر فائزًا جديرًا في استاد كينج باور، مما دفع اسطورة نيوكاسل يونايتد آلان شيرار إلى تحديد مكامن الخلل في فريق سولشاير.

وقال هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ” مان يونايتد، سيحرزون الأهداف دائمًا، بسبب تألق المهاجمين. لكن لا يمكنك الضغط إذا لم يكن لديك الشراسة. إذا كنت لا تعرف ما يجب عليك فعله، فعليك الجلوس والضغط كفريق.”

وتابع “الفريق الذي رأيته اليوم، مان يونايتد، لم يعرف ما إذا كان سيذهب للهجوم، لم يكن يعرف ما إذا كان سيهاجم أم لا. عندما ذهبوا كان فاترا وليس كفريق “.