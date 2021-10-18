ما هي مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل المنافسات في معظم الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك مساء اليوم الإثنين 18 أكتوبر/ تشرين الأول.



وتشهد مواجهات اليوم، دربي لندني بين أرسنال وكريستال بالاس في ختام مباريات الجولة الثامنة بالبريمييرليج، إلى جانب مواجهات أخرى في إسبانيا وإيطاليا.

ويستضيف أرسنال جاره كريستال بالاس على ملعب "الإمارات" ولديه فرصة للارتقاء من المركز الـ13 إلى السابع إذا حقق الفوز، علما بأنه يملك 10 نقاط.

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وستنقل تلفزيونيا عبر "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفاز أرسنال 3 مرات في آخر 4 مواجهات ولم يعرف الهزيمة منذ الجولة الثالثة في الدوري، بعدما خسر أول 3 مباريات في أسوأ انطلاقة له في البريميرليج.

أما كريستال بالاس بقيادة مدربه باتريك فييرا لاعب أرسنال التاريخي، فيحتل المركز الـ14 بسبع نقاط، لكنه لم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 جولات.

وفي الدوري الإسباني، يواجه فريق ديبورتيفو ألافيس نظيره ريال بيتيس علي ملعب "مينديزوروزا" في الأسبوع التاسع من الليجا.

وستكون المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وستنقل تلفزيونيا على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويحتل فريق ألافيس المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من فوز وحيد و6 هزائم، فيما يتواجد بيتيس بالمركز العاشر برصيد 12 نقطة.

وضمن نفس الجولة، يواجه إسبانيول نظيره قادش على ملعب "باور 8" في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون المباراة منقولة تلفزيونيا على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحتل إسبانيول المركز الـ13 في ترتيب الليجا برصيد 9 نقاط، وخلفه قادش بمركزين بواقع 7 نقاط.

موعد مباراة فينيزيا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

وبإطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، يواجه فريق فينيزيا على ملعبه نظيره فيورنتينا.

وستكون المباراة في تمام 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر أن تذاع المباراة عبر الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

ويحتل فريق فينيزيا المركز قبل الأخير بخمس نقاط، أما فيورنتينا فيتواجد في المرتبة السادسة برصيد 12 نقطة.