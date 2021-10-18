بالفيديو والصور.. كواليس حضور صلاح حفل "إيرث شوت" ومقابلة الأمير ويليامز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تواجد النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في حفل جائزة "إيرث شوت"، والذي يقام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان الأمير ويليام قدّم دعوة للنجم المصري محمد صلاح إلى جانب عدد من المشاهير في مختلف أنحاء العالم من أجل حضور الحفل والذي يقام في لندن للمرة الأولى.

وقدم صلاح الجائزة الأولى والتي وقعت تحت عنوان "إحياء محيطاتنا"، والتي فاز بها شخصين من جزر البهاما، لتقديمهم عمل علمي يهدف إلى الحفاظ على مياه البحار والمحيطات في العالم.

ولقى صلاح ترحيباً كبيراً من الحضور أثناء إلقاء كلمته على خشبة مسرح قصر الكسندرا الشهير خلال حفل جائزة "إيرث شوت".

وقال صلاح قبل تسليم الجائزة: "أنا سعيد للغاية للتواجد هنا في هذا الحفل الرائع والمهم، أنا لدي اهتمام كبير بهذا الأمر، لأنني نشأت بالقرب من المياة والبحر المتوسط، وهو أمر حيوي للحياة تماما مثل جميع بحار ومحيطات كوكبنا"

وأضاف: "مع نهاية القرن، يمكن أن يكون هناك بلاستيك أكثر من السمك في المحيطات، ما لم نفعل شيئاً الآن، هذا أمر مخيف، ولكن المرشحين لنيل الجائزة وجدوا حلولاً رائعة لإنقاذ المحيطات".

وظهر الثنائي الفائز بالجائزة التي قدمها النجم المصري عبر مكالمة فيديو، وفاجأ مقدم الحفل، صلاح بأن أحدهما من مشجعي نادي ليفربول.

ووجه الحاصل على الجائزة رسالة إلى صلاح قائلأً: "لن تسير وحدك أبداً يا مو.. أحبك".

وبعد نهاية الحفل، التقطت عدسات الكاميرات، محادثة جمعت الأمير ويليامز وكيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، مع محمد صلاح ووكيله رامي عباس، تبادلوا خلالها أطراف الحديث.