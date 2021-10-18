عامر: بعت للزمالك لاعبين ٣ أضعاف الأهلي.. و"لما بدخل صفقة مع الخطيب بقول ربنا يستر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن باع عدد أكبر من اللاعبين إلى نادي الزمالك على عكس ما يعتقد البعض بأنه يتعاون مع الأهلي بصورة أكبر.

وقال عامر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" اشارك في عملية اختيار الصفقات مع الجهاز الفني لسموحة، وحصلت على 47 مليون جنيه فارق عملية البيع والشراء حتى الآن قبل انطلاق الموسم".

وأضاف:" حسام حسن جلب لنادي سموحة أموال اكتر من اشتراكات النادي، بسبب الاعارات وبيعه للأهلي لكن لا يمكنني أن افصح عن القيمة المالية لعملية بيعه إلى القلعة الحمراء".

وتابع :" محمود الخطيب صعب في عملية البيع والشراء، حين اشترى منه او ابيع له لاعب أقول ربنا يستر".

وأكمل:" محمود الخطيب له كامل التقدير والاحترام لكن التفاوض معه في الصفقات صعب، وبعت للزمالك 3 أضعاف اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأهلي".

واستطرد:" حسام حسن كانت رغبته الأولى الانتقال إلى الأهلي، والزمالك لم يكن جاد في مفاوضاته."

وأتم تصريحاته:"رابطة الأندية ستنجح وكنت أتمنى وجودها منذ فترة، وأتمنى ان يكون التحكيم تابع لرابطة الأندية أو يكون مستقل".