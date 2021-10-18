رئيس رابطة الأندية يوضح تفاصيل عودة الجماهير إلى المدرجات

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، عن تفاصيل عودة الجماهير للمدرجات مرة أخري مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال دياب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي احمد موسى مساء الأحد، إن شركة تذكرتي "أتاحت بالأمس التسجيل على الـ fan id، وسيتم فتح حجز تذاكر الحضور للمباراة بمعدل 2000 مشجع لكل نادي بشرط الحصول على لقاح كورونا".

وأضاف دياب أنه سيتم توقيع عقوبة علي النادي أو المشجع في حالة ارتكاب أي تجاوز.

وأوضح رئيس رابطة الأندية: "نعمل بأقصى جهد وفقاً لاستراتيجية الحفاظ على الكرة المصرية دون النظر لأي مضايقات".

وأشار إلى أن عودة الجماهير لمدرجات مباريات الدوري ستكون تدريجية، موضحاً أن جميع دوريات كرة القدم في العالم عادت بالتدريج بعد جائحة كورونا.

وتابع دياب أن عودة الجماهير تأتي تدريجياً حفاظاً على صحة المواطنين واللاعبين، موضحاً أن شركة تذكرتي محترفة في مجال تنظيم حضور الجماهير.

وقال إنه حتى الآن لم يتم تحديد الأسعار لكن سيتم الإعلان عنها مع فتح باب التذاكر، موضحاً أن جميع الأندية اتفقت على تنفيذ نظام المسابقة لصالح الجميع وسيتم إعلان جداول المباريات غداً الإثنين لـ 8 أسابيع.

وأضاف رئيس رابطة الأندية أن أي نادي أو مشجع سيخرج عن الإطار العام سيتعرض للعقوبات التي تفرضها الرابطة، موضحاً أن الجميع يسعى للعودة بشكل مشرف، يليق بمصر والمصريين.