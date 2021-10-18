نشرة الأحد..البرلمان يستدعي مجاهد.. وصول بعثتي الأهلي والزمالك.. ومصطفى محمد يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

خاص.. خالد سعد يتقدم بشكوى ضد الزمالك

برشلونة يتجاوز عقبة فالنسيا بثلاثية في الدوري الإسباني

"اتهامات بالتربح وإهدار مال عام".. البرلمان يستدعي مجاهد للرد على 27 طلب إحاطة

صلاح يحضر حفل جائزة "إيرث شوت" بعد دعوة الأمير ويليام

13 بندا بلائحة رابطة المحترفين تعتبر الفريق مهزوما بينها الاسعاف

حجازي يقود اتحاد جدة للتعادل في الدوري السعودي (فيديو)

بالفيديو.. وردة يسجل هدفه الثاني في الدوري القبرصي

اتحاد الكرة يطلب حضور 30 ألف مشجع لمباراة الجابون بتصفيات المونديال

إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام لإنقاذ مشجع (فيديو)

فيفا يرفض تعديل اللائحة.. ويؤكد: "أمر محفوف بالمخاطر"

"الممنوعات والعقوبات".. الخليج 365 يكشف قواعد عودة الجماهير للدوري

بالفيديو.. مصطفى محمد يقود جالاتا سراي للفوز على قونيا سبور

بالصور.. وصول بعثتي الأهلي والزمالك إلى القاهرة بعد رحلة الأبطال