ميدو: كارتيرون أفضل مدرب للزمالك آخر 20 عام.. ولو معي 300 مليون جنيه أنافس على الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون أفضل مدير فني تولى تدريب القلعة البيضاء خلال آخر 20 عام.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" كارتيرون أفضل من تولى تدريب الزمالك في أخر 20 عام، ويملك ميزة كبيرة لأنه فاهم عقلية اللاعبين بشكل جيد ويهتم بالمجموعة ككل ولا يركز على عدد محدد من اللاعبين في التدريبات".

وأضاف:" كنت ضد عودة كارتيرون إلى الزمالك في البداية لكن بعد عمله بإخلاص مع الزمالك اتمنى أن يستمر لأطول فترة ممكنة ".

وتابع:" موسيماني مدرب جيد جدا لكنه حدث له أزمة بسبب كلامه الكثير في وسائل الإعلام بجنوب إفريقيا، وفي شيء ما انكسر بينه وبين محمود الخطيب ولم تعد الامر كما كانت في السابق".

واتم :" لو معي 300 مليون جنيه أنافس على الدوري المصري، وأغلى لاعب في الدوري يستحق 10 ملايين جنيه فقط".