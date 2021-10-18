تذكرتي: أسعار التذاكر المعلنة غير صحيحة.. وسنعلن الرسمية خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي، أن أسعار التذاكر المعلنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، مشيراً إلى أنه يجب الحصول على لقاح كورونا لحضور المباريات.

وقال عبادة في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" عبر القناة الأولى المصرية: "سيتم حضور 2000 مشجع لكل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق، وسيتم حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي".

وأوضح: "من قام بالتسجيل على الموقع في بطولة أفريقيا الماضية لن يحتاج للتسجيل من جديد للحصول على بطاقة المشجع".

وأكمل: "لأن المباريات ستقام ونحن لا نزال في جائحة كورونا، يجب أن يكون المشجع حاصل لقاح فيروس كورونا".

وتابع عبادة: "ما تم تداوله عن أسعار التذاكر إشاعات، وسيتم الإعلان عن الأسعار الرسمية للتذاكر في الأيام القادمة".

وأتم تصريحاته: "كل فريق سيكون له مدرج، وسيختلف توزيع الجمهور من ملعب لآخر".