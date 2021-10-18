ميدو: أحلم برؤية حازم إمام رئيسًا للزمالك.. ومن الممكن عودتي للتدريب بعد عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخ مصر السابق، أن يتمنى أن يتولي حازم إمام رئاسة القلعة البيضاء في يوم من الأيام، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتقدم خطوات بشأن هذا الملف.

وقال ميدو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" من أحلام حياتي رؤية حازم إمام رئيسا للزمالك ودائما اتحدث معه بشأن هذا الأمر، لابد أن يدخل حازم إمام في هذا الأمر".

وأضاف:" مشكلة الزمالك الكبرى عدم وجود شخص يتجمع الناس حوله، وضد فكرة ان علاقات أبناء الزمالك ببعضهم البعض سيئة والنادي يملك خبرات كثيرة".

واستطرد:" اللى علم مصر كلها الإدارة الرياضية نادي الزمالك على يد محمد حسن حلمي، لكن الأهلي سبق الزمالك إداريا بعد ذلك".

وأكمل:" من الممكن العودة لعملي كمدرب بعد عام أو عامين، وعملي في الإعلام منعني من العمل في الزمالك، ولا أؤمن بالعمل التطوعي".

وتابع:" ظلمت حازم إمام معي في تجربة تدريبي للزمالك في الولاية الثانية، وكانت تجربة قاسية ولو كنا كملنا كنا سنحصل على الدوري".

وأتم :"طلبت أن يحصل حازم إمام على راتب أكثر مني لانه كان سيعمل رئيس جهاز الكرة وأكبر مني سنًا، لكنه رفض هذا الأمر".