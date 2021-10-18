عضو الزمالك: نعيش في "مآساة".. والقمة قد تقام في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن ناديه يعيش في "مآساة" على حد قوله بسبب القضايا المتعلقة لناديه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف المندوه في تصريحات عبر شاشة "الحياة" :"الأرقام مرعبة، والخوف ليس من الأرقام فقط بل من القرارات، سنتفاوض مع جميع الأطراف لحل المشاكل، ونحاول تسوية القضايا".

"وتابع :"النادي يحتاج لمجلس مستمر لحل هذه المشاكل، ولا أريد اتهام مجلس أو شخص بعينه".

وواصل عضو مجلس الزمالك حديثه :"كنّا نشعر بالخوف من خصم نقاط بسبب قضية حمدي النقاز، والآن سنتناقش مع اللجنة القانونية حول أزمتنا مع سبورتنج لشبونة بشأن قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا"".

وعن أزمة اللاعب حازم إمام عقب مباراة توسكر الكيني، أوضح :"حازم إمام بعد مباراة توسكر الكيني كان عصبي بعض الشيء وكان بجانبه الباب ليتعرض للكسر في غياب باتريس كارتيرون لأنه كان في المؤتمر الصحفي ولم تحدث أي مشكلة في البعثة".

وحول ملابس الفريق في الموسم الجديد، كشف :"خلال أسبوعين سيصلنا طاقم كامل للفريق، وهذا ما سيتم استخدامه في الموسم الجديد".

وأنهى المندوه حديثه عن الملعب الذي سيستضيف الفريق في مسابقة الدوري، رد :"من الممكن أن يلعب الزمالك مبارياته في الدوري على ملعب برج العرب نظرًا لانشغال استاد القاهرة حاليًا، في الغالب إمكانية مباراة القمة على برج العرب".

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والأهلي من المقرر أن تقام في الجولة الثالثة ضمن مباريات مسابقة دوري we المصري نسخة موسم (2021 - 2022).