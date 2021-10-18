مدرب بيراميدز: عيسى مازال في إثيوبيا.. والسعيد جاهز لعزام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز، بأن إسلام عيسى جناح الفريق ما زال في إثيوبيا خلال الوقت الحالي، قائلًا بأن عبد الله السعيد سيكون جاهز لمواجهة فريق عزام يونايتد في الكونفدرالية.

وقال حمد إبراهيم في تصريحاتع لقناة "صدى البلد" الفضائية: "حالة إسلام عيسى مستقرة جدا، لكن ما زال يعاني من شيء من الدوخة، سيستمر لمدة 24 ساعة أخرى وسيعود من طبيب الفريق".

وعانى إسلام عيسى من مضاعفات بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة عزام بتنزانيا، وهو ما اضطر قائد طائرة الفريق للهبوط اضطراريا في إثيوبيا من أجل تلقي الرعاية الطبية.

وتابع حمد إبراهيم، حديثه قائلًا: "إصابة محمود وادي أيضا قوية لأنها في العين وربما لا يشارك أيضا في مباراة العودة".

أما عن عبدالله السعيد فقال: "الإلتحامات خلال المباراة كانت قوية جدا لكن لا يوجد تعمد، وهذه طبيعة اللعب في الكرة الإفريقية، الحكم كان جيدا لكنه لم يوفر الحماية للاعبين".

وتعادل بيراميدز أمام عزام في تنزانيا بدون أهداف، ويحتاج الفريق إلى الفوز بأي نتيجة في مصر.