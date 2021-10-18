رابطة الأندية: من يعطل عملنا "مغرض".. وسنعمل على زيادة الجماهير تدريجيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن لكل نادِ مشارك في الدوري المصري خلال موسمه المقبل، الحق في طلب استقدام حكام أجانب في خمس مباريات فقط.

وأشار دياب في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات ثمان جولات من الدوري خلال الساعات المقبلة.

وقال دياب: "أي شخص يحاول تعطيل عمل ما يليق بالكرة المصرية هو شخص مغرض بالتأكيد".

وأكمل: "التزام الجماهير التي ستحضر المباريات سيؤدي بدوره إلى قدرتنا على زيادة عدد الحضور تباعًا في الأسابيع التالية، لا يوجد دوري في العالم عاد بالسعة الكاملة، الأمور تتم تدريجيًا".

وأضاف: "خلال ساعات سنعلن عن مواعيد جدول الدوري المصري حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، سنعلن في البداية عن 8 جولات وبعد كأس أمم أفريقيا سيتم الإعلان عن الجدول حتى نهاية المسابقة".

وأردف: "الجماهير ستشاهد الموسم المقبل من الدوري كما لم تشاهده من قبل، الحد الأدنى لتصوير المباراة الواحدة هو 10 كاميرات بالجودة العالية، وسنضيف بعض الأمور التي ستؤدي لزيادة قيمة المسابقة".

واختتم: "اللائحة تنص على أن كل فريق له الحق في طلب استقدام حكام أجانب 5 مرات فقط خلال الدوري كاملًا، وسيتم العمل وفقًا لذلك على كل الأندية بدون استثناء".