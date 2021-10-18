حازم إمام: لم أشتبك مع كارتيرون.. والبعض يصطاد في الماء "العكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف حازم إمام لاعب الزمالك، حقيقة المشادة التي وقعت بينه وبين المدرب باتريس كارتيرون عقب مباراة توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني ظهر أمس السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، ونجح الفريق الأبيض في الخروج بنتيجة إيجابية والفوز بهدف دون رد.

وعقب المباراة، نشرت ديانا يوناه (المسئولة الإعلامية في نادي توسكر) 4 صور لغرفة خلع ملابس محطمة بشكل جزئي وأكدت أن هذا غير مقبول مع إشارة إلى حساب نادي الزمالك الرسمي على تويتر.

وقال إمام في تصريحات بعد المباراة:" البعض يسعى للصيد في الماء العكر، بسبب أن الزمالك يعد هو الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق الفوز خارج أرضه من الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا فكان لابد أن تتحول إلى المشكلة بعد المباراة".

وأضاف:" بعد المباراة صافحت جميع اللاعبين والمدير الفني كارتيرون وذهبت أول شخص إلى غرفة خلع الملابس فحاولت فتح الباب بقوة قبل قدوم اي لاعب فتعرض للكسر دون قصد واعتذرت للمسؤولين في كينيا عما حدث".

وتابع:" لم أشاهد كارتيرون إلى بعد وصولنا إلى حافلة الفريق، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص به، وتحدثت معه وابلغته بما يقال في مصر ورد علي أنه سيخرج لنفي ما حدث".

وأتم :" كارتيرون قال لي أن الموسم طويل وسيكون هناك أكثر من 60 مباراة للفريق ولايوجد في مركزي سوى حمزة المثلوثي وسيكون اللعب بالتناوب بيننا والمهم هو ان يسير الفريق بشكل جيد".