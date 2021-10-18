أبو جريشة: لا أعرف سبب عدم مواجهة الأهلي في الإسماعيلية.. ولم نطلب حكام أجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، حول مكان إقامة مباراة فريقه ضد الأهلي في إطار الجولة الأولى من مسابقة دوري we المصري.

أبو جريشة قال في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"من حق الإسماعيلي مواجهة الأهلي في الإسماعيلية".

وتابع :"لا أعرف السبب في عدم إقامة المباريات في الإسماعيلية عندما نواجه الأهلي، علاقتنا جيدة مع الأهلي، والأهلي كسب في الإسماعيلية ولم تحدث أي مشكلة".

وعن حقيقة الاستعانة بحكام أجانب، رد :"الإسماعيلي لم يطلب الاستعانة بحكام أجانب في مباراة الأهلي، نحترم التحكيم المصري إلا إذا كانت مباراة في نهائي كأس أو دوري".

وكان عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية، أعلن عن في حال رفض الجهات الأمنية إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي في الإسماعيلي فستقام مباراتي الدور الأول والثاني على ملعب "برج العرب".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دوري we المصري نسخة موسم (2021 - 2022) في 25 من الشهر الجاري.