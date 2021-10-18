برشلونة يتجاوز عقبة فالنسيا بثلاثية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزاً على نظيره فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وافتتح خوسيه جايا أهداف اللقاء لصالح فالنسيا في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، قبل أن يعادل أنسو فاتي النتيجة في الدقيقة 13.

وتقدم ممفيس ديباي لصالح البارسا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 41 من عمر المباراة، قبل أن يختك فيليبي كوتينيو أهداف اللقاء في الدقيقة 85.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 15 في المركز السابع مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الكتالوني، وبقى رصيد فالنسيا عند النقطة 12 في المركز التاسع.

ويستعد برشلونة لملاقاة غريمه التقليدي ريال مدريد، في الجولة القادمة في لقاء الكلاسيكو، يوم الأحد المقبل.

تفاصيل المباراة

افتتح نادي فالنسيا أهداف المباراة مبكراً وبعد مرور 5 دقائق فقط، عن طريق خوسيه جايا الذي استغل ارتداد كرة من دفاع البارسا، ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن داخل شباك النادي الكتالوني.

وتمكن أنسو فاتي من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 13 من زمن اللقاء، بعدما وصلت كرة له على الجبهة اليسرى، ليراوغ مدافع فالنسيا ويطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس فالنسيا.

وكاد فالنسيا أن يضيف الهدف الثاني عن طريق جيديس الذي سدد تسديدة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس مارك تير شتيجن.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، بعدما تعرض أنسو فاتي لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ونفذ ممفيس ديباي ركلة الجزاء، لينجح في تحويلها إلى داخل الشباك بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى مضيفاً الهدف الثاني للنادي الكتالوني.

وتصدى حارس فالنسيا لتسديدة قوية من أنسو فاتي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، ليحولها إلى ركنية ركنية.

وأهدر نادي فالنسيا فرصة هدف محقق في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، بعدما أطلق كارلوس سولير تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء البارسا، لتصطدم الكرة في القائم الأيمن لمرمى الحارس تير شتيجين.

وأنقذ تير شتيجين حارس برشلونة مرماه من تلقي هدف التعادل بعدما تصدى لتسديدة جيديس الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء، ليتصدى الحارس الألماني للكرة بشكل رائع على مرتين ويسيطر على الكرة.

وعزز برشلونة نتيجة اللقاء، بعد مجهود فردي من سيرجينو ديست الذي اخترق منطقة جزاء فالنسيا من الجبهة اليمنى ولعب كرة عرضية أرضية وصلت لكوتينيو الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل شباك الحارس سيليسين.