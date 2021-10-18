صور | محمد صلاح «فخر العرب» يقدم إحدى جوائز Earthshot في القصر الملكي

تواجد اسطورة كرة القدم المصرية ونادي ليفربول «محمد صلاح» مساء اليوم الاحد 17 اكتوبر 2021، في حفل تقديم جائزة Eartshot الأولى في القصر الملكي بالعاصمة الإنجليزية لندن، صحبة وكيل أعماله اللبناني الكولومبي رامي عباس.

وتحصل محمد صلاح على دعوة رسمية من جانب دوق كامبريدج «الأمير ويليام» إلى جانب عدد من المشاهير، من أجل حضور حفل النسخة الأولى من جائزة إيرثشوت Earthshot.

وشارك محمد صلاح بصفته لاعب كرة القدم الوحيد المدعو لحضور حفل توزيع الجوائز بل وتقديم جائزة Earthshot بنفسه إلى الفائز.

إيرث شوت هي جائزة بيئية عالمية، قام الأمير ويليام بإبتكارها من أجل المساعدة على حماية البيئة في ظل تغير المناخ بصفة مستمرة، وتهدف لإيجاد حلول مُبتكرة لإصلاح مناخ الكوكب.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية «سيقدم محمد صلاح جائزة من ضمن 5 جوائز بالاضافة إلى زوجة الأمير ويليام (كيت) دوقة كامبريدج وإيما طومسون وإيما واتسون وديفيد أويلوو».

وأضافت الصحيفة «يعد محمد صلاح لاعب كرة القدم الوحيد الذي تواجد في الحفل تقديرًا لدوره المهم والمُلهم للشباب في منطقة الشرق الأوسط منذ انضمامه لصفوف نادي ليفربول».

وتُعد جائزة إيرث شوت هي الأغلى في العالم، حيث تصل قيمته لمليون جنيه إسترليني، وقد أختير المتأهلين للتصفيات النهائية للحصول على الجوائز الخمس 15 فقط من 750 مرشحًا من جميع أنحاء العالم.

وشارك في اختيار الفائزين بالجوائز الخمسة، كل من الأمير ويليام والملكة رانيا – ملكة الاردن – والمطربة شاكيرا والممثلة كيت بلانشيت ونجم الكرة البرازيلية داني الفيش والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

صور ترحيب الأمير ويليام بوصول محمد صلاح