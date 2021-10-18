تشافي بعد الفوز على الغرافة بالدوري القطري :هدفنا التتويج بكأس الأمير

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول بنادي السد القطري على أهمية الفوز العريض الذي حققه فريقه على حساب الغرافة 6 / 4 اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري القطري.

وأكد تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :”سعيد جدًا بالفوز وحصد الثلاث نقاط، الفوز جاء في مباراة مهمة وعلى فريق مميز مثل الغرافة، المباراة كانت من أفضل مباريات الدوري حسب رأيي”.

وأضاف مدرب السد :”ارتكبنا العديد من الأخطاء ، وعانينا كثيرًا بعد التقدم بهدفين، يجب أن نستفيد مما حدث اليوم في المباريات المقبلة”.

وقال مدرب السد :”في الجانب الهجومي كنا أفضل كثيراً وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف، وعلى العكس عانينا دفاعياً ولم نكن جيدين، ولكن الفوز يمنحنا الثقة لتقديم الأفضل مستقبلًا”.

وأشار تشافي إلى أنه لا يريد الحديث عن التحكيم خلال المباراة، وأَضاف : “لا أتحدث عن التحكيم دائماً ولكن الجميع شاهد ما حدث اليوم”.

وعن المواجهة المقبلة أمام الريان في نهائي كأس الأمير، قال مدرب السد :”نهائي كأس الأمير سيكون مختلفًا، سيكون في ظروف وأجواء أفضل من مباراة اليوم، تركيزنا بالكامل من الآن على المباراة النهائية، هدفنا البطولة والحفاظ على اللقب”.