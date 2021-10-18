احتفال جمهور فريق هولندي يتسبب في انهيار جزئي لمدرجات ملعب نيميجن

انهارت واجهة المدرج الذي يضم مشجعي فريق فيتيسه أرنهيم بشكل جزئي خلال احتفالاتهم بالفوز 1 / صفر على مضيفه نيميجن اليوم الأحد ببطولة الدوري الهولندي.

وقفز المشجعون في نفس الإيقاع خلال الاحتفال بلاعبيهم على ما يبدو مما تسبب في انهيار الصفوف الستة أو السبعة الأمامية في الجزء المخصص لهم بالملعب.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في البداية بحسب وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) ولم يكن الحادث من الخطورة بما يكفي لإيقاف احتفالات الجماهير أو اللاعبين.

وطالب هوبير برلس، رئيس بلدية نيميجن، الذي كان يشاهد المباراة مع نظيره في آرنهيم، بإجراء تحقيق “بأسرع ما يمكن بشأن ما حدث هنا” في ملعب (دي جوفير)، الذي استضاف اللقاء.