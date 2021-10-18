ألفونسو ديفيز يعاني من اصابة ستبعده عن بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

تهدد الاصابة التي تعرض لها الكندي ألفونسو دافيز لاعب بايرن ميونخ بغيابه عن لقاء فريقه مع مضيفه بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض دافيز للإصابة خلال فوز بايرن 5 / 1 على مضيفه باير ليفركوزن اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ “نأمل أن يقف الحظ إلى جواره”.

وأضاف ناجلسمان “كان دافيز يعاني من ألم خفيف في أوتار الركبة ونحتاج إلى معرفة ما إذا كانت حالته ستتحسن بحلول يوم الأربعاء المقبل”.

وقرر ناجلسمان استبدال دافيز بعد مرور 40 دقيقة من اللقاء، وقال إن التقرير الأولي من طبيب النادي ، قبل التشخيص الكامل، يشير إلى أن اللاعب ربما تجنب إصابة خطيرة.

يذكر أن بايرن، الذي تغلب على برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني في أول جولتين بدوري الأبطال، يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا.