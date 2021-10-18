الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع المدرب ميلويفيتش

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق السعودي مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لتولي قيادة فريقها حتى نهاية الموسم خلفاً لمواطنها خالد العطوي.

وسيتولى المدرب الجديد قيادة الجهاز الفني للنواخذة مع أول حصة تدريبية مقبلة للفريق الثلاثاء.

ويعرف ميلويفيتش (51 عامًا) الدوري السعودي جيدًا كونه درب أهلي جدة الموسم الماضي.

وسبق لميلويفيتش الذي دافع عن ألوان النجم الأحمر الصربي وباناثينايكوس اليوناني وابولون سيمرينس اليوناني، أن درب فرق ايفانيشتا وتشوكاريتشكي والنجم الأحمر الصربية، وامونيا القبرصي، وبانيونيوس وأيك أثينا اليونانيين.

ومن أبرز إنجازاته مدربا الدوري الصربي عامي 2017 و2018 مع النجم الأحمر، وكأس صربيا عام 2015 مع تشوكاريتشكي، كما حصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الصربي عامي 2018 و2019، وحصل على أفضل مدرب صربي عامي 2017 و2018.