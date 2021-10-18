برشلونة يستعيد التوازن ويهزم فالنسيا بثلاثية

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد برشلونة توازنه واستفاق عقب سقوطه مرتين متتاليتين أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد محلياً، وحقق الفوز على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاءت المباراة قوية وعامرة بالكفاح والندية من الفريقين، وتقدم فالنسيا بهدف رائع أحرزه قائده غايا، قبل أن ينتفض الفريق الكاتالوني سريعاً ويدرك التعادل عن طريق نجمه أنسو فاتي في الدقيقة 13، ثم أنهى برشلونة الشوط الأول على أفضل ما يكون بفضل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 41.



وحاول فالنسيا إدراك التعادل في الشوط الثاني وكان قريباً جداً من تسجيل الهدف الثاني حتى باغت لاعب وسط البرشا كوتينيو فريق الخفافيش بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85.



ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع خلف رايو فايكانو السادس بفارق نقطة واحدة علماً بأن فريق المدرب الهولندي رونالد كومان خاض 8 مباريات إلى الآن وتتبقى له مواجهة مؤجلة أمام إشبيلية من المرحلة الرابعة.



وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى عاد إشبيلية بفوز ثمين من أرض مضيفه سلتا فيغو بتغلبه عليه بهدف نظيف.



ويعود الفضل في فوز الفريق الأندلسي الذي خاض المباراة في غياب هدافة الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الإصابة، إلى رافا مير مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54.



واستعاد اشبيلية توازنه عقب خسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط أمام مصيفه غرناطة صفر-1 في المرحلة الثامنة، وحقق فوزه الخامس رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث.



ويملك إشبيلية مباراة مؤجلة أمام برشلونة ضمن المرحلة الرابعة بسبب النافذة الدولية لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.



واستعد إشبيلية جيدا لزيارة ليل الفرنسي الاربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



الى ذلك تابع أوساسونا صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما ألحق الخسارة الأولى بمضيفه فياريال هذا الموسم بالفوز عليه 2-1.



وكان أوساسونا البادئ بالتسجيل عبر لاعب الوسط لوكاس تورو في الدقيقة 26، لكن فياريال نجح في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة جيرارد مورينو (55)، قبل أن يخطف البديل الأرجنتيني إسيكويل أفيلا هدف الفوز في الدقيقة 87.



وصعد أوساسونا الى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد فياريال عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر: وكالات