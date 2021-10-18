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الامارات | رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق 5 نوفمبر

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق 5 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رالي أبوظبي الصحراوي عن إقامة النسخة الـ30 خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وقال بيان صحافي: «يعتبر رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) لعام 2021، والتي أدرج فيها في عام 1993، وذلك بعد مرور عامين على انطلاقه، وسيكون لهذا الحدث تأثير قوي على بطولة كأس العالم هذا العام، والتي ستقام جولتها الختامية في المملكة العربية بعد شهر».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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