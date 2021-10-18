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الامارات | فوز الحمادي والزرعوني وأبوالقاسم في «الاتحاد للمبارزة»

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحمادي والزرعوني وأبوالقاسم في «الاتحاد للمبارزة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس بصالة نادي الشارقة الرياضي فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للعمومي التي نظمها اتحاد المبارزة برعاية تيما الدولية وابسليوت للأدوات .

وقال بيان صحافي: «شهد اليوم الختامي الذي تم تخصيصه لمنافسات الرجال ثلاث مسابقات في أسلحة الايبيه والفلوريه والسابر، بمشاركة 64 لاعباً، واقتنص لاعب بني ياس علي الحمادي لقب سلاح السابر، فيما نال زميله خليفة الزرعوني لقب سلاح الايبيه، وحصل لاعب نادي الشارقة علاء أبوالقاسم لقب سلاح الفلوريه».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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