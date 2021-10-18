الامارات | «عجمان 60» نجم افتتاح موسم قوارب التجديف

شكرا لقرائتكم خبر عن «عجمان 60» نجم افتتاح موسم قوارب التجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج القارب «عجمان 60» لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي، بطلاً لمنافسات الشوط الأول من الجولة الافتتاحية لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي جرت أول من أمس ليخطف الأضواء بين القوارب النخبة، فيما شهد الشوط الثاني سيطرة بحرينية بفوز القارب (كي أتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط.

وشهد الحدث مشاركة ما يصل إلى 30 قارباً على متنها 270 فرداً.

وتفوق القارب عجمان 60 في الشوط الأول الذي شهد مشاركة 16 قارباً، في الأمتار الأخيرة مع منافسه القارب أساس 39 لمالكه خليفة بن شاهين، وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم الذي حل وصيفاً، بينما حل القارب الصاروخ 7 لمالكه النوخذة إبراهيم سلطان المرزوقي في المركز الثالث.

وشهد الشوط الثاني حصول القاربين كي أتش كي 54 لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، وفيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي، على المركزين الأول والثاني على التوالي، بينما حصل قارب شرطة دبي 3 بقيادة النوخذة محمد إسماعيل الفلاسي على المركز الثالث.

وقام المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، ومشرف السباق هزيم القمزي، ورئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي النقبي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الاُولى في كل شوط.

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